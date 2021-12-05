Ракета-носитель «Союз» стартовала с космодрома Куру

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Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с двумя навигационными спутниками Galileo на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, передают "Известия".

«В 03:19:20 по московскому времени совместные расчеты российских и европейских специалистов выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационными космическими аппаратами Galileo FOC. Для 2021 года этот старт стал 21-м пуском российских космических ракет и первым с Гвианского космического центра», — говорится в сообщении на сайте корпорации «Роскосмос».

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин добавил, что пуск состоялся в расчетное время, отделение головного блока подтверждено.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов/"Известия"