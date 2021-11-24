Я нашел ошибку
Главные новости:
Масса выводимой нагрузки составит 8,18 тонны.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с новым модулем для МКС "Причал" стартовала с космодрома Байконур
На борту, прибывшего в Россию судна, также находится капитан Андрей Зыбин.
Ученые и экипаж арестованного  судна "Академик Иоффе" прибыли в порт Калининграда
Региональная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными».
Догхантер, покалечивший пса в присутствии детей в Самаре, понесет уголовную ответственность
В Кирове состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии переработки отходов с получением новой продукции».
Федеральная система обращения с отходами I и II классов будет запущена в 2022 году
 Он обеспечивает финансированием основные направления народной программы и поручений Президента на Съезде партии и в Послании.
Госдума приняла бюджет на «трехлетку» с социальными поправками «Единой России»
В подарок лучшим ТСЖ и УК будут вручены сертификаты на получение техники, необходимой для поддержания порядка на придомовой территории.
«ЭнергосбыТ Плюс» определил «Лучшие УК и ТСЖ» Самарской области
2 главных ценных приза – квартира и автомобиль – были разыграны буквально в самом начале прямого эфира.
Первый розыгрыш викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»: новая квартира, новая машина и тысячи призов
На заседании Госсовета по культуре обсудили лучшие практики по работе учреждений в период пандемии.
Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание комиссии Госсовета по культуре
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.37
-0.46
EUR 83.64
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с новым модулем для МКС "Причал" стартовала с космодрома Байконур

24 ноября 2021 23:21
83
Масса выводимой нагрузки составит 8,18 тонны.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем "Прогресс М-УМ" и узловым модулем "Причал" стартовала с площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур, передает ТАСС.

Головная часть ракеты-носителя "Союз-2.1б" отделилась от третьей ступени и начала автономный полет к МКС.

Полет к станции займет двое суток. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" ожидается в 18:25 мск 26 ноября. Сейчас стыковочный узел "Науки" занят грузовым кораблем "Прогресс МС-17". Его расстыковка со станцией запланирована на 14:18 мск 25 ноября.

 

Фото:    Сергей Савостьянов/ТАСС

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На заседании Госсовета по культуре обсудили лучшие практики по работе учреждений в период пандемии.
24 ноября 2021  19:33
Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание комиссии Госсовета по культуре
245
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
24 ноября 2021  13:20
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
439
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 ноября 2021  13:38
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
541
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
23 ноября 2021  13:30
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
589
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
23 ноября 2021  13:28
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
669
Весь список