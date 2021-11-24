Ракета-носитель "Союз-2.1б" с новым модулем для МКС "Причал" стартовала с космодрома Байконур

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Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем "Прогресс М-УМ" и узловым модулем "Причал" стартовала с площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур, передает ТАСС.

Головная часть ракеты-носителя "Союз-2.1б" отделилась от третьей ступени и начала автономный полет к МКС.

Полет к станции займет двое суток. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" ожидается в 18:25 мск 26 ноября. Сейчас стыковочный узел "Науки" занят грузовым кораблем "Прогресс МС-17". Его расстыковка со станцией запланирована на 14:18 мск 25 ноября.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС