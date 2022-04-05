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Ракета-носитель "Союз-2.1а" для следующего пилотируемого запуска доставлена на Байконур

5 апреля 2022 20:45
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Сейчас специалисты разгружают составные части ракеты.

Ракета-носитель "Союз-2.1а", предназначенная для выведения на орбиту корабля "Союз МС-22", доставлена на Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник, передает ТАСС.

"На станцию Тюратам прибыл железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя "Союз-2.1а" и головным обтекателем. <…> Ракета "Союз-2.1а" предназначена для запуска пилотируемого корабля "Союз МС-22", - говорится в релизе.

Как уточнили в госкорпорации, на площадку № 112 космодрома были перевезены 19 железнодорожных вагонов. Сейчас специалисты разгружают составные части ракеты.

Ранее в Роскосмосе заявили, что второй пилотируемый старт (запуск корабля "Союз МС-22") запланирован на 16:54 мск 21 сентября. Сейчас в составе основного экипажа корабля подготовку проходят космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, а также Анна Кикина. Сообщалось, что она может стать первой участницей перекрестных полетов, в этом случае на "Союзе" полетит астронавт НАСА Фрэнк Рубио.

 

Фото из открытых источников

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