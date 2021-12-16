Работники «ОДК-Кузнецов» удостоены высоких наград  

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16 декабря в своей резиденции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды за особые заслуги в труде. Почетного звания «Заслуженный работник промышленности Самарской области» удостоен специалист опытно-конструкторского бюро «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха Николай Юров, почетным знаком Трудовой Славы награжден токарь-карусельщик предприятия Петр Прохоров.

Эксперт отдела серийного сопровождения и ремонта опытно-конструкторского бюро «ОДК-Кузнецов» Николай Михайлович Юров работает на предприятии уже более 30 лет. Трудовой путь начинал инженером-механиком. Работал в должности начальника производственного цеха, а также заместителем главного технолога. Являлся начальником конструкторско-технологического отдела службы генерального конструктора. Николай Михайлович ведет работу по обеспечению ресурса и надежности, технологическому сопровождению производства двигателей НК-25, НК-32, НК-36СТ.

Николай Юров — один из разработчиков концепции внедрения современных технологий изготовления деталей и сборочных единиц. В частности, метода лазерных измерений в процессе сборки узлов для производства турбореактивного авиационного модернизированного двигателя НК-32, серийное производство которого было запущено в «ОДК-Кузнецов» в 2020 году. Благодаря разработкам Николая Михайловича, связанным с балансировкой узлов газотурбинных двигателей, была улучшена конструкция турбостартера двигателя НК-12МП, внедрена направленная сборка роторов компрессора НК-25, НК-32, отрабатывается поэлементная балансировка роторов газотурбинных двигателей. Для получения улучшенных параметров работы изделий отрабатывается технология раскладки лопаток с учетом дисбаланса диска. «Необходимо придерживаться скрупулезности в работе, аналитически подходить к решению задач, обладать глубокими знаниями в профессии, и, конечно, постоянно учиться новому», - говорит Николай Юров.

Петр Александрович Прохоров трудится на самарском двигателестроительном предприятии 45 лет. Все эти годы он посвятил работе в механосборочном цехе, где работал слесарем, а в 2004 году стал токарем-карусельщиком ответственных узлов, деталей и комплектующих. Петр Александрович выполняет уникальные операции по изготовлению деталей для производства ракетных двигателей: стыковку элементов, установку лабиринтов, пыление уплотнительных поверхностей корпусов, проводит сложные операции по изготовлению деталей для корпуса двигателя. Петр Прохоров привлекается к выполнению срочных и особо ответственных работ. За долголетний и добросовестный труд Петру Прохорову присвоено звание «Кадровик объединения», ему неоднократно вручались благодарности и почетные грамоты от предприятия. «Я всегда осознавал высокую ответственность за результат своей работы. Трудился с пониманием того, что мы создаем двигатели для космической промышленности», — отмечает Петр Прохоров. Токарь-карусельщик является обладателем личного клейма — знака высокого качества изготавливаемой им продукции, передает пресс-служба ОДК-Кузнецов.

Фото: ОДК-Кузнецов