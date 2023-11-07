Работники ОДК-Кузнецов награждены за вклад в укрепление обороноспособности страны

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В преддверии Дня народного единства работники ПАО «ОДК-Кузнецов» – самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех – отмечены наградами Президента России. Церемонию награждения провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Благодарность Президента из рук губернатора получил Сергей Матвеев, работающий слесарем в комплексе по производству метизов и трубопроводов к газотурбинным двигателям. За 11 лет работы в ОДК-Кузнецов Сергей Васильевич освоил изготовление трубопроводов всей номенклатуры двигателей, выпускаемых предприятием, производит расчеты, связанные с выполнением особо сложных слесарных работ, а также освоил вторую профессию – слесаря механосборочных работ. В настоящее время Сергей Васильевич выполняет увеличенный объем работ в условиях растущей производственной программы предприятия.

В ходе церемонии награждения почетная грамота Президента России вручена Сергею Гордееву, заместителю начальника комплекса производства компрессоров газотурбинных двигателей. Сергей Вадимович более 10 лет занимает руководящие позиции в производстве газотурбинных двигателей. За эти годы возглавляемые им подразделения успешно прошли этапы техперевооружения, освоения новой номенклатуры изделий, что позволило сократить сроки технологической подготовки производства и увеличить объем выпускаемых опытных и серийных деталей и узлов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен многолетний труд в отечественном авиационном двигателестроении Владимира Стогова, технического директора ПАО «ОДК-Кузнецов». Под руководством Владимира Сергеевича разрабатывались и реализовывались проекты технического перевооружения и модернизации производственных подразделений ОДК-Кузнецов, оснащение производства новыми станками и освоение новых технологий, ведется обновление стендовой базы, внедряется программа энергоэффективности предприятия и современные методы производственного планирования. Благодаря всем этим инновационным проектам предприятие успешно возобновило серийное производство двигателей НК-32 серии 02, начало разработку новых изделий для промышленности и авиации.

«Мы неслучайно сегодня вручаем награды сотрудникам «ОДК-Кузнецов». Вновь, как и в былые годы, наши предприятия вносят свой значительный вклад в укрепление обороноспособности. Не о всех разработках мы можем рассказывать публично. Но поверьте, каждая награда, которая вручена сотрудникам предприятий оборонного комплекса, конечно же, это награда защитнику Отечества – человеку, который своим трудом, талантом вносит свой вклад в приближение Победы», — подчеркнул Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ОДК-Кузнецов»