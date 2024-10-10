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Путин дал старт производству Lada Aura

10 октября 2024 09:16
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Путин дал старт производству Lada Aura

На заводе АвтоВАЗа начали серийное производство Lada Aura. Стоимость отечественного бизнес-седана превысит 3 млн руб

Президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura на заводе АвтоВАЗ в Самарской области. Это произошло на совещании по промышленным объектам, трансляцию которого вела пресс-служба Кремля.

В ходе этого совещания генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов пригласил президента в Тольятти, чтобы ознакомиться с новыми разработками.

Путин, в свою очередь, рассказал, что уже успел оценить новый автомобиль.

«На машине прокатился летом, говорю без всякого преувеличения, она мне понравилась», — сказал глава государства.

В материалах Кремля к церемонии открытия президентом промышленных объектов, на которые ссылается ТАСС, указано, что по плану АвтоВАЗ произведет в 2024 году 2,9 тыс. бизнес-седанов Lada Aura, а со следующего года увеличит выпуск модели до 8 тыс. единиц в год, пишет РБК.

Теги: Автоваз

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