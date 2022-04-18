Проведено техобслуживание Вечного огня на мемориале в Жигулевске

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К празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты «Газпром газораспределение Самара» провели техобслуживание газового оборудования Вечного огня у памятника Воину-освободителю в Жигулёвске. Работы проведены в рамках Всероссийской акции «Священный долг. Вечная память».

Сотрудники газовой службы осмотрели трассу газоснабжения мемориала, выполнили продувку, проверили герметичность соединений и запорной арматуры, очистили элементы газового устройства и отрегулировали высоту пламени горелки. Во время работ частица Вечного огня по традиции хранилась в специальной лампаде.

«Памятник Воину-освободителю – главный мемориал Великой Отечественной войны в Жигулевске. Мы уделяем особое внимание обслуживанию Вечного огня мемориала. Для обеспечения бесперебойной работы газовой системы монумента в праздничные дни будет организовано дежурство специалистов компании», — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов.