Прошли первые испытания водного дрона-мусоросборщика из «Жигулевской долины»

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На днях на открытой воде прошли первые испытания водного дрона-мусоросборщика, созданного проектной командой учеников детского технопарка «Кванотриум-63». Работа над проектом ведется при технической и финансовой и консультационной поддержке специалистов АНО «Аиралаб Рус» - компании-резидента «Жигулевской долины».

Беспилотный плавательный аппарат Black Trash Whale (Черный Мусорный Кит) имеет двойной контейнер, позволяющий за один заплыв собирать 45 литров мусора. Также Черный кит оснащен силовым агрегатом, двумя винтовыми актуаторами, регулирующих наклон бункера, GPSмодулем, видеокамерой, радиомодулем и сигнальным маяком. Дрон снаряжен 9-ю литий-ионных аккумуляторов с напряжением 12 вольт и общей ёмкостью 9000 мА/ч. Скорость беспилотника - 5 км/час. На одной зарядке аппарат может работать около 1 часа.

С помощью планок, увеличивающих площадь захвата, дрон засасывает плавающий мусор в бункер, пропуская воду через сопло водомета. Собрав полный объем, дрон выгружает собранное в наземный мусоросборник, расположенный на суше. Сейчас дрон проходит ряд ходовых испытаний, после чего «кванторианцы» презентуют возможности Черного кита на нескольких форумах и выставках.

- Это не первый проект, в котором АНО «Аиралаб Рус» и молодые специалисты сотрудничают на почве защиты окружающей среды. Для АНО «Аиралаб Рус» такое сотрудничество является частью планомерной работы в сфере помощи и социальной ответственности перед молодыми учеными, помогает реализовывать часть собственных тестовых проектов в сфере беспилотников - как в воздухе, так и на воде, и на суше, - отметил исполнительный директор АНО «Аиралаб Рус» Иван Петров.

Фото: пресс-служба «Жигулевской долины»