Производство парфюмерии выросло в Самарской области на 182%

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В Самарской области в первом полугодии 2023 года выросло производство парфюмерии на 182 в сравнении с первым полугодием 2022 года, подсчитали аналитики государственной системы маркировки «Честный знак». Всего за этот период в регионе была произведена 181 тысяча упаковок парфюма. В первом полугодии прошлого года этот показатель составлял 64 тысячи упаковок.

В целом в первом полугодии производство парфюма в РФ выросло на 13,5%. В первом полугодии 2023 года этот показатель составил 39,3 млн упаковок. В первые 6 месяцев 2022 года он был на уровне 34,6 млн упаковок.

Система «Честный знак» внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.