Производитель процессоров Intel приостанавливает деятельность в России

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Американская Intel, один из крупнейших мировых производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, приостанавливает деятельность в России.

«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России», — говорится в сообщении на сайте компании.

Чистая прибыль Intel по итогам прошлого года снизилась на 5% и составила $19,9 млрд. Выручка выросла на 1%, до $79 млрд. В России у Intel есть три центра НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), они расположены в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

В начале марта Intel уже прекратила поставки продукции в Россию и Белоруссию в связи с военной операцией на Украине и последовавшими за ней санкциями США, которые ограничили экспорт технологической продукции в Россию. Аналогичное решение приняли производители процессоров AMD и TSMC, а также Nvidia — крупнейший разработчик графических процессоров, пишут "Ведомости".