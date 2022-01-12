Продажи обновленной Lada Vesta начнутся в 2022 году

109

Обновленная Lada Vesta - Lada Vesta FL - поступит в российские дилерские центры к середине 2022 года, сообщил журналистам вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Оливье Морне, передает РИА Новости.

"Середина года, я бы сказал", - сказал он, отвечая на вопрос о начале продаж модели.

Предыдущее наиболее существенное обновление модели было осенью 2019 года: Vesta получила французский двигатель и вариатор.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

Фото: "АвтоВАЗ"