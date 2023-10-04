Я нашел ошибку
Главные новости:
Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза
Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза
Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» в Самарской области
Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» в Самарской области
В Сызранском районе ищут пропавшего мужчину
В Сызранском районе ищут пропавшего мужчину
В Самаре транспортной полицией задержан посредник в даче взятки
В Самаре транспортной полицией задержан посредник в даче взятки
Бывший работник такси в Тольятти сел за руль чужого авто и отправился по личным делам
Бывший работник такси в Тольятти сел за руль чужого авто и отправился по личным делам
Российских спортсменов не допустили на зимние Юношеские игры
Российских спортсменов не допустили на зимние Юношеские игры
Российские военные отразили ночную атаку десантной группы на Крым
Завершен капремонт дороги в селе Кинель-Черкассы, проведенный в рамках нацпроекта
Завершен капремонт дороги в селе Кинель-Черкассы, проведенный в рамках нацпроекта
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.27
0.79
EUR 104.06
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза

4 октября 2023 10:29
41
Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза

 Продажи автомобилей Lada в России в сентябре выросли в годовом выражении в 1,8 раза, до 36 231, что превысило августовский показатель 2023 года на 8,7%, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Сентябрьский результат, как ранее и результат августа, стал для компании лучшим с июня 2021 года - пикового месяца продаж, после которого автопроизводитель начал испытывать давление дефицита чипов. В июне 2021 года на российском рынке, как сообщалось, было продано более 40 тысяч Lada.

Lada Granta, самая массовая и доступная модель бренда, в сентябре была продана в рекордном количестве 19 913 штук (+48,4% г/г). Максимум продаж с марта 2022 года обновила Lada Vesta: в течение сентября продан 7 301 автомобиль. Lada Niva Legend в сентябре разошлась тиражом в 4,07 тысячи автомобилей, что является лучшим показателем с 2014 года. Продажи Lada Niva Travel в сентябре 2023 года составили 4295 машин.

За январь-сентябрь 2023 года на российском рынке реализовано 242 552 новых Lada - на 96% больше, чем за аналогичный период 2022 года, пишет Интерфакс.

"АвтоВАЗ" продолжает наращивать темпы производства - с сентября все три производственные линии компании в Тольятти перешли на максимальный темп работы. По сравнению с августом выпуск Lada в прошлом месяце вырос на 17,6%, до 46 909 штук. За III квартал автопроизводитель произвел более 118 тысяч машин, что в 1,7 раза превысило результат II квартала. В компании отмечают, что текущий объем производства позволяет удовлетворять спрос и поддерживать наполненность складов дилерских центров.

По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, автопроизводитель готов поддерживать максимальный темп работы и непрерывность производства.

"Прямое попадание компании в санкционные списки в настоящее время не оказывает значительного влияния на нашу работу, хотя мы не можем исключить появления второстепенных факторов, на которые "АвтоВАЗ" не имеет влияния - к примеру, прохождение зарубежных платежей или регулярность поставок материалов или субкомпонентов в адрес наших прямых поставщиков. Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций", - сказал Соколов через пресс-службу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
3 октября 2023  11:58
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
623
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
3 октября 2023  10:51
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
798
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
2 октября 2023  13:56
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
506
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
2 октября 2023  12:40
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
437
В Самаре тепло поступили уже в 95% объектов соцсферы
2 октября 2023  12:25
В Самаре тепло поступило уже в 95% объектов соцсферы
570
Весь список