Продажи АВТОВАЗа в сентябре увеличились на 20%

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По итогам сентября 2022 года в России реализован 20 641 автомобиль LADA, что на 14,1% выше, чем в августе 2022 года, и на 20,1% выше, чем результат сентября 2021 года.

Как сегодня информирует пресс-центр тольяттинского автогиганта, продажи легковых модификаций LADA Granta в сентябре 2022 года составили 13 421 автомобиль. Это наиболее высокий показатель в 2022 году, кроме того, данный результат на 245,4% выше, чем итоги продаж модели в сентябре 2021 года, и на 15,9% выше, чем в августе текущего года.

LADA NIVA Legend также продемонстрировала рекордную динамику - в сентябре 2022 года было реализовано 2133 автомобиля. При этом LADA NIVA Legend стала второй моделью по объемам продаж после LADA Granta, улучшив свои результаты на 315,8% к сентябрю 2021 года и на 19,7% к августу 2022 года.

Позитивными показателями продаж в сентябре 2022 года отметилась и NIVA Travel: дилерами по всей стране было продано 1306 автомобилей (+28,4% к сентябрю 2021 года и +139,6% к августу 2022 года), пишет ТЛТГород.