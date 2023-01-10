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Продажи автомашин АВТОВАЗа снизились на 46% в 2022 году

10 января 2023 14:45
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Продажи автомашин АВТОВАЗа снизились на 46% в 2022 году

Продажи новых автомобилей «АвтоВАЗа» в 2022 году снизились по сравнению с прошлым годом на 46%, до 188,6 тыс. единиц. Рыночная доля марки LADA, которая осенью достигала 40%, по итогам года составила 27,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление автопроизводителя.

«В 2022 году официальными дилерами LADA реализовано 188 645 автомобилей», — заявили в «АвтоВАЗе».

Несмотря на отрицательную динамику, продажи автомобилей LADA в прошлом году упали не так сильно, как весь российский авторынок в целом, объем которого, по собственной оценке компании, сократился на 59%, до 676 тыс. машин.

Экспортная география «АвтоВАЗа» оказалась весьма обширной — поставки новых LADA за минувшие двенадцать месяцев охватили в общей сложности 17 стран, а их объем составил 17,2 тыс. единиц. Как заявил президент концерна Максим Соколов, в 2023 году компания планирует увеличить экспорт почти в два раза, доведя его до 30 тыс. автомобилей.

Теги: Автоваз

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