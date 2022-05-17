Президент Renault назвал болезненным уход компании из России

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Решение уйти с российского рынка было очень болезненным для французского автоконцерна Renault, однако это помогло сохранить 45 000 рабочих мест, заявил президент компании Жан-Доминик Сенар в интервью телеканалу NHK.

«Это было очень болезненное решение, но это был наилучший выбор для защиты 45 тыс. наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции», — заявил Сенар (цитата по ТАСС). Он добавил, что в случае улучшения ситуации у компании есть возможность вернуться в Россию.

Говоря об общем положении дел в автомобильной промышленности на фоне резкого роста цен на комплектующие из-за спецоперации на Украине, Сенар заявил, что отрасль находится в крайне сложной ситуации, с которой ранее никогда не сталкивалась, пишут "Ведомости".

Накануне Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. Федеральная антимонопольная служба одобрила обе сделки. Город получит 100% акций завода, а НАМИ – 67,69% акций «АвтоВАЗа». Остальная доля останется в собственности «Ростеха». Опцион на обратный выкуп Renault своей доли в концерне может быть реализован в течение следующих 6 лет, заверили в Минпромторге.