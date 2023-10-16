Представители самарского Росреестра приняли участие в семинаре-совещании профсоюзных организаций региона

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Более 120 представителей из 100 первичных профорганизаций Самарского региона стали участниками семинара-совещания профсоюзного актива Самарской областной организации Профсоюза работников госучреждений, который прошел в Красноярском районе на базе отдыха «Надежда».

В семинаре также приняли участие председатель первичной профсоюзной организации Константин Минин и председатель Молодежного совета самарского Росреестра Валерия Корнилова.

На встрече обсуждались вопросы по всем направлениям деятельности Профсоюза. Участники семинара получили практические советы и методические рекомендации по организации социального партнерства, охраны труда, организационной и финансовой работе, а также информационной и молодежной политике Профсоюза.

«Подобные встречи очень важны в плане обмена опытом и положительными практиками. Очень здорово, что областная организация профсоюза уделяет внимание и организует уже второй год подряд такую встречу профсоюзного актива и молодежных советов. В преддверии отчетно-выборных собраний и конференций, которые должны состояться в будущем году, очень важно возобновить в памяти, а кому-то узнать вновь, порядок организации и проведения мероприятий, предусмотренных уставными документами профсоюза» - говорит Константин Минин.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области