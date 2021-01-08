Предприятие «Роскосмоса» создаст трамвай для доставки сотрудников на космодром Восточный

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Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в «Роскосмос») сообщил о планах по разработке скоростного трамвая, который будет использоваться для транспортировки сотрудников космодрома Восточный, передают "Известия". Об этом в пятницу, 8 января, рассказал генеральный директор предприятия Роман Новиков.

«По поручению генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина мы рассматриваем возможности создания для космодрома Восточный скоростного трамвая, который сможет доставлять из ближайших поселков сотрудников на работу и в места проживания», — цитирует его ТАСС.

Новиков уточнил, что транспортное средство сможет развивать скорость до 100 км/ч.

Трамвай будет разделен на три секции, в то время как в самом ЗАТО Циолковский и на космодроме будут использоваться пятисекционные трамваи. Их будут применять для доставки сотрудников и туристов внутри космодрома на пуски. Первый пятисекционный вагон должен появиться на Восточном, над его созданием ведется работа, уточнил Новиков.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса/"Известия"