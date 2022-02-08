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Пользователи услуг «Таргетированные SMS/PUSH рассылки заплатят только за доставленные сообщения

8 февраля 2022 15:47
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Бизнес-подразделение ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) провел усовершенствование услуги «Таргетированные SMS/PUSH-рассылки». 　

Бизнес-подразделение ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) провел усовершенствование услуги «Таргетированные SMS/PUSH-рассылки». 　

Так, с февраля 2022 г. билайн бизнес меняет подход к тарификации услуги «Таргетированные SMS/PUSH рассылки». Теперь корпоративным клиентам не придется платить за отправку тех сообщений, которые не могут быть получены пользователями. На российском рынке таргетированных SMS-рассылок это одно из первых публичных предложений подобного рода.　

Теперь в рамках любой предварительно запланированной кампании по рассылке SMS или PUSH по базе оператора, проводится обязательная проверка всех пользователей, попавших в выборку на предмет их нахождения в сети и возможности получения ими отправленного сообщения – это автоматический, бесплатный параметр таргетирования «доставка кто в сети». Таким образом, перед рассылкой из списка будут удалены все пользователи, которым SMS не может быть доставлена. В результате клиенты услуги «Таргетированные SMS/PUSH рассылки» будут платить только за сообщения, которые гарантированно были получены пользователями из целевой аудитории. Детальная информация всегда доступна клиентам в агрегированном отчете.　

В личном кабинете клиенты также смогут найти данные по итогу рассылки и агрегированную информацию о том, сколько прошли проверку, а также увидят объем абонентов, которым было доставлено SMS в рамках рекламной кампании.　

Важно, что в выборку зашифрованных контактов попадают только активные абоненты из более чем 40 млн абонентов билайн, которые дали свое согласие на получение рекламы, а рекламный контакт происходит не чаще чем 1 раз в 7 дней. 　

В результате нововведения количество отправленных сообщений в рамках продукта «Таргетированные SMS/PUSH рассылки» теперь всегда будет равно количеству доставленных.

 

Фото:   билайн

 

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