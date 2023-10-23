Погрузка зерна на КбшЖД выросла в 1,5 раза в сентябре 2023 года

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В сентябре 2023 года погрузка зерна на Куйбышевской железной дороге достигла более 265,8 тыс. тонн, что на 50,2% больше аналогичного периода прошлого года.

Увеличение перевозок отмечается на фоне устойчивого спроса на зерно на мировом рынке и увеличения потребностей российских предприятий. Наличие на элеваторах остатков зерна рекордного урожая 2022 года способствовало заключению грузоотправителями контрактов на поставку злаков, как прошлого, так и нового урожая.

В сентябре 2023 года экспортные отправки зерна составили 166,8 тыс. тонн, что в 1,8 раз больше аналогичного периода прошлого года. Внутрироссийские перевозки зерна составили 99 тыс. тонн (рост составил 20%), сообщает пресс-служба КбшЖД.

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