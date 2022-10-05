Погрузка нефти и нефтепродуктов на КбшЖД выросла на 5,3% в январе - сентябре

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С января по сентябрь 2022 года по Куйбышевской железной дороге отправлено 28,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в структуре общего объема погрузки магистрали нефтеналивные грузы составили практически 60%.

Основной объём погрузки нефти и нефтепродуктов приходится на станции Самарского и Башкирского регионов магистрали, откуда грузы направляются в адрес получателей Приволжского федерального округа, в южные и северные регионы России, в Калининградскую область.

Куйбышевская железная дорога полностью выполняет взятые на себя обязательства, развивая сервисы предоставления транспортно-логистических услуг и обеспечивая своевременную и бесперебойную доставку грузов, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД