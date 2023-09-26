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Подразделение билайн adtech предлагает бизнесу инструменты для эффективной коммуникации с целевой аудиторией

26 сентября 2023 11:15
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Подразделение билайн adtech предлагает бизнесу инструменты для эффективной коммуникации с целевой аудиторией

erid: LatgBdijR

билайн adtech, подразделение по рекламным технологиям билайн бизнес, готов предложить бизнесу механики, позволяющие гибко подбирать целевую аудиторию и вовремя с ней коммуницировать. Витриной инструментов является рекламная платформа билайн.ПРОдвижение, агрегирующая инструменты, позволяющие бизнесу быстро выделить свою аудиторию и конвертировать контакты в действия.

Классический и один из ключевых активов мобильного оператора – понимание интересов пользователей. Предиктивные математические модели предсказывают с определенной долей вероятности, что абонент, судя по анализу медиапотребления и услуг связи, может в данный момент проявлять повышенный интерес к такой-то тематике. В билайн.ПРОдвижении при заведении SMS -кампаний, push-рассылок, настройке таргетированных звонков доступно порядка 70 интересов. Интересы можно пересекать с другими параметрами, а также выбрать период проявления интереса. Стоит отметить, что сервис позволяет работать клиенту не только с новой для себя базой, но и оперировать своей.

У оператора также разработана предсказательная математическая модель, основанная на информации о динамике перемещения групп пользователей и нагрузке на базовые станции. Эта модель позволяет предсказывать местоположение групп пользователей, что открывает доступ к различным геопараметрам. В билайн.ПРОдвижении доступно несколько опций: город или регион, конкретный адрес, координаты. В случае с конкретным адресом или координатами нужно выбрать радиус удаления от данной точки, он варьируется от 500 до 5000 метров.

В арсенале рекламной платформы присутствуют и нестандартные механики:

Ключевые слова. Механика позволяет собрать аудиторию, которая с большой вероятностью могла проявлять интерес к определенным тематикам, которые характеризуются набором типичных ключевых слов.

Интересующие сайты. Работу с ключевыми словами дополняет механика «Интересующие сайты» - можно вручную задать конкретные сайты, которые потенциально могут вызывать интерес у аудитории клиента, и дальше сужать эту аудиторию, применяя новые параметры.

Имя отправителя SMS. Сервис найдет пользователей, которые с определенной долей вероятности могли получать SMS от интересующих клиента отправителей. Например, клиент может запустить SMS -рассылку на пользователей, которые могли получать SMS от местных сетевых гипермаркетов.

Сферы бизнеса. Механика позволяет выбрать из предложенного списка сфер бизнеса те, в которых могут проявлять активность потенциальные клиенты. Сейчас в рубрикаторе доступно более 90 сфер бизнеса.

Счетчик аудиторий. Установка счетчика аудиторий позволяет осуществлять коммуникацию с пользователями билайн, которые посещают сайт клиента. Для этого на сайт устанавливается специальный программный код (счетчик / пиксель). На собранную аудиторию можно запускать SMS - и push-рассылки, анализировать агрегированный профиль пользователей и даже анализировать «доходимость» от рекламных кампаний.

Отметим, что оператор не осуществляет анализ посещенных сайтов, поисковых запросов, телефонных вызовов и SMS -сообщений пользователей. Предоставленная клиентами информация используется исключительно для составления портрета целевой аудитории, на основании которого впоследствии осуществляется поиск целевого сегмента среди пользователей.

Дмитрий Русов, директор по продуктам билайн adtech:

«У мобильных операторов существует несколько источников данных об оказанных услугах связи: активные абоненты, пользователи домашнего и мобильного интернета, пользователи собственных ТВ сервисов (таких как билайн ТВ), публичные wi-fi точки билайн. Оператор с помощью различных математических предиктивных моделей обезличено анализирует собранную информацию. Таким образом, оператор способен анализировать собственный массив данных и собирать сегменты так, чтобы бизнес мог гибко коммуницировать со своей аудиторией. Разнообразие инвентаря помогает строить комплексные кампании и подбирать для себя оптимальный канал».

Протестировать инструменты и механики: https://marketing.beeline.ru/ .

Действует программа лояльности: билайн.ПРОдвижение теперь начислит 10% от стоимости SMS - и push-рассылок. Кешбэк засчитывается в виде бонусных баллов. Максимальный кешбэк за одну кампанию — 10000 рублей. Срок действия акции «Бонусные рубли и кэшбек»: с 01.08.2023 по 31.12.2023. Подробнее об условиях акции и ограничениях: https://moskva.beeline.ru/business/special-offer/cashback-june 

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Фото: freepik.com

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