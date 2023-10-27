Подключить интернет для офиса теперь можно онлайн на сайте билайн бизнес

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это четвертое подряд повышение уровня показателя.
Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 13 до 15% годовых
Производство за пределами Мексики ограничено, и пока его только импортировали.
Мексика разрешила: в России запустят производство текилы
Данная выставка - это продолжение большого благотворительного проекта «Самара – детям Донбасса».
В театре «Самарская площадь» откроется выставка «Город роз. Возрождение»
Также глава региона провел совещание с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы на объекте, и профильных министерств.
Готовность почти 90%: губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства трассы и моста через Волгу
Дольщики еще двух проблемных объектов получат денежные выплаты.
Виктор Кудряшов провел встречу с руководством Фонда развития территорий
С 27 по 29 октября 2023 года в Нижнем Новгороде проходит окружной финал пятого конкурса «Лидеры России».
Финалисты из Самарской области поделились впечатлениями первого дня  Окружного финала пятого конкура «Лидеры России» в ПФО
Терапевты, фельдшеры, медсестры поликлиник.
35 специалистов приступили к работе в Сызранской больнице в этом году
Обсуждались вопросы реализации программы развития газоснабжения и газификации Самарской области.
Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание с руководством ПАО «Газпром» и дочерних компаний
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.56
0.41
EUR 98.74
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Подключить интернет для офиса теперь можно онлайн на сайте билайн бизнес

27 октября 2023 13:12
209
Подключить интернет для офиса теперь можно онлайн на сайте билайн бизнес

erid: LatgBcmQj

Новый способ оформления услуги доступен по 33 000 адресам в разных городах России.

Провести интернет в офис, магазин или пункт выдачи заказов обычно сложнее, чем в жилое помещение. Список провайдеров, чьи услуги доступны арендаторам, часто ограничен, а информацию о них нужно запрашивать у собственников помещений или искать самостоятельно. Чтобы помочь предпринимателям, билайн бизнес создал удобный цифровой процесс подключения к интернету для корпоративных клиентов. Все шаги — от проверки адреса и получения коммерческого предложения до подписания договора на оказание услуг фиксированной связи — можно пройти на сайте билайн бизнес в разделе «Интернет в офис».

Заполнение формы заказа занимает не более 5 минут. Онлайн-процесс состоит всего из трёх шагов: проверка адреса, выбор тарифа и оформление.  Достаточно указать ИНН или название компании — остальная информация подтянется автоматически. Вручную останется ввести только контактные данные и детали, касающиеся адреса подключения. Например, номер офиса в бизнес-центре или особенности планировки помещения.

После онлайн-оформления заявки курьер доставит оригинал договора, а специалисты монтажа проведут интернет и настроят оборудование. В результате весь процесс занимает в среднем два-три дня.

Онлайн-оформление доступно более чем в 100 городах, например, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Брянске, Воронеже и других. В адресной программе около 33 000 адресов, где расположены торговые и бизнес-центры, гостиницы, а также коммерческие помещения в жилых домах.

«Сегодня проводным интернетом от билайн бизнес пользуются более 46 000 компаний и индивидуальных предпринимателей. Мы стремимся, чтобы наши сервисы наилучшим образом отвечали на запросы каждого клиента и постоянно развиваемся, не только расширяя географию присутствия сети, но и предлагая новые удобные сценарии взаимодействия. Раньше на рынке был устоявшийся стандарт: подключить интернет в офис можно было, оставив заявку по телефону и позднее получив подтверждение о наличии технической возможности для предоставления услуги. Мы меняем эту практику в интересах клиентов и предлагаем больше свободы в коммуникации с билайн бизнес. Каждый клиент может выбрать вариант, который ему удобнее: общаться с менеджером или оформить всё самостоятельно — онлайн, в удобное время, с компьютера, планшета или смартфона. Также мы продолжаем расширять покрытие и стабильность сети, добавлять опции и возможности, которые наши клиенты обозначают как ценные и нужные», — комментирует Мария Шевелёва, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом».

 

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru

В центре внимания
Также глава региона провел совещание с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы на объекте, и профильных министерств.
27 октября 2023  19:35
Готовность почти 90%: губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства трассы и моста через Волгу
149
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
27 октября 2023  14:04
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
226
В Самаре открывают рабочее движение по путепроводу «139 километр», проходящему по улице Земеца
27 октября 2023  14:02
В Самаре открывают рабочее движение по путепроводу «139 километр», проходящему по улице Земеца
409
Губернатор Дмитрий Азаров назначил министра труда Самарской области
27 октября 2023  12:55
Губернатор Дмитрий Азаров назначил министра труда Самарской области
224
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию территории в зоне строительства самарского метро
27 октября 2023  09:38
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию территории в зоне строительства самарского метро
455
Весь список