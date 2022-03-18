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Почти 2000 сотрудников и замещение импортной продукции: тольяттинский завод «Феррони» сохраняет высокие темпы работы в новых условиях

18 марта 2022 12:28
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Почти 2000 сотрудников и замещение импортной продукции: тольяттинский завод «Феррони» сохраняет высокие темпы работы в новых условиях

Сегодня на крупнейшем заводе металлических дверей в стране выпускают по 5 тысяч изделий в сутки. ООО «Феррони-Тольятти» было открыто в сентябре прошлого года, а уже сегодня здесь трудится почти 2 тысячи человек. Старт работы такого предприятия стал важным событием для Автограда и серьезным шагом к диверсификации городской экономики.

В условиях санкционного давления на нашу страну российские заводы перестраивают свою работу и замещают импортные комплектующие отечественными высокого качества. Это позволяет сохранять существующие объемы производства, рабочие места, а также использовать ситуацию в свою пользу, занимая все большую долю рынка. Все это с уверенностью можно говорить о Феррони-Тольятти – руководство завода заявляет об отсутствии риска сбоев в производстве.

«Даже в этот период мы не планируем останавливать производство. Сейчас на нашем заводе трудятся порядка 1900 сотрудников. Наша продукция востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Мы практически полностью замещаем импорт китайской продукции и продолжаем двигаться в направлении импортозамещения», – подчеркнула генеральный директор ГК «Феррони» Марина Павлова.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал, что в нынешних условиях необходимо приложить максимум усилий, чтобы предприятия продолжили работу. Важная задача – проинформировать компании о наличии Государственной информационной системы промышленности. Она позволит заместить импортное сырьё отечественной продукцией. Для этого организации должны предоставить информацию о выпускаемых товарах, чтобы ими могли заинтересоваться другие производители.

«Мы уже долгие годы занимаемся работой, связанной с импортозамещением. Но по факту – это занятие местными компаниями рыночных ниш внутри страны. Успешно конкурировать можно только тогда, когда ты предлагаешь качественный продукт по лучшей цене. И мы рады, что многие наши компании остаются востребованными, они нужны, для них освобождаются дополнительные доли рынка, которые они могут заполнить. Конечно, существуют сложности, которые мы прорабатываем с федеральным правительством, инвесторами, муниципалитетами. Где-то точечно, где-то системно, принимая дополнительные пакеты мер. Уверен, что наш бизнес справится с новым вызовом - действующие региональные предприятия являются этому дополнительным подтверждением», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня в группу компаний «Феррони» входят предприятия таких городов как, Калининград, Тольятти, Йошкар-Ола, Новокузнецк. Группа компаний «Феррони» занимает 1 место в России, СНГ и Европе, а также 5 место в мире по объему производства входных дверей, а также является крупнейшим экспортером из России входных металлических дверей и поставляет продукцию более чем в 42 страны мира.

Компания стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти», что позволило получить целый ряд преференций и налоговых льгот. Как отмечал на церемонии торжественного открытия завода учредитель ГК «Феррони» Евгений Кузнецов, условия для реализации проектов частного бизнеса, созданные в Самарской области, – одни из самых лучших в стране. «Огромное спасибо администрации Самарской области. Та команда профессионалов, которую собрал Дмитрий Игоревич Азаров, достойна уважения. На каждое наше обращение нам сразу же начинали помогать. Мы работаем во всех 85 регионах страны и такой помощи не было нигде», – сказал Евгений Кузнецов.

Феррони является стратегическим партнером для Самарской области и планирует дальнейшее развитие в регионе. Так, в конце 2021 года производитель дверей и Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) подписали соглашение о партнерстве и создании первого партнерского центра на площадке регионального оператора «Сколково» – технопарка «Жигулевская долина. Центр Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) «Феррони» будет сосредоточен на передовых технологиях умных дверей и замков, а также технологиях автоматизации производства.

В марте этого года Феррони и Сколково запустили совместную программу поддержки новых технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков, направленную на поиск инновационных решений по оптимизации производственных и логистических процессов на предприятиях группы компаний.

Компания планирует и дальше локализовать производство – сейчас в стадии пусконаладки находится собственное производство замков. В дальнейших планах – запустить производство отделочных материалов, в том числе, МДФ-панелей. Эти решения минимизируют риски перебоев в поставках импортных комплектующих, а также позволят создать новые рабочие места для тольяттинцев.

«Зарплату я получаю стабильно. Для сотрудников завода руководство проводит регулярные акции, нам выплачивают премии, мы проходим обучение, повышение квалификации. Могу сказать, что я уверен в завтрашнем дне», – отметил ведущий оператор станков с программным управлением ООО «Феррони-Тольятти» Михаил Поляков.

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