"Почта России" запустила доставку из иностранных интернет-магазинов и с сайтов брендов

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"Почта России" сообщила о запуске сервиса доставки товаров из европейских интернет-магазинов и с сайтов различных брендов, передает РИА Новости.

"Сервис открывает российским покупателям доступ к крупнейшим магазинам и маркетплейсам, включая Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa", — говорится в пресс-релизе.

Также заказать товары можно на сайтах брендов Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других.

Новая услуга доступна для клиентов "Почта Global" — партнера "Почты России" по доставке товаров с зарубежных онлайн-площадок. Покупатели могут получить заказ в почтовых отделениях или курьерской доставкой. На сайте "Почта Global" доступна оплата российской банковской картой.

Заказы из зарубежных интернет-магазинов поступают на склады в Берлине, оттуда их отправляют покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию — от 14 дней.

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин