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"Почта России" временно приостанавливает прием отправлений на Украину

24 февраля 2022 18:19
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В компании отметили, что прямой почтовый обмен между странами закрыт.

 "Почта России" временно приостанавливает прием отправлений на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

"Компания и ее сервисы работают в штатном режиме, однако сроки доставки могут быть увеличены по некоторым направлениям. Мы уже перестроили маршруты из-за остановки авиасообщения в ряде городов и прикладываем все усилия для того, чтобы сделать временные маршруты оптимальными и минимально увеличивающими время почтового груза в пути. Сортировочные центры работают без перебоев. В связи с остановкой работы "Укрпочты" "Почта России" временно прекращает прием отправлений в Украину, так как прямой почтовый обмен между странами закрыт. Решения по возможности доставки уже принятых отправлений будут приняты в ближайшее время", - говорится в сообщении компании.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

 

 

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

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