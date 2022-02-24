203

"Почта России" временно приостанавливает прием отправлений на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

"Компания и ее сервисы работают в штатном режиме, однако сроки доставки могут быть увеличены по некоторым направлениям. Мы уже перестроили маршруты из-за остановки авиасообщения в ряде городов и прикладываем все усилия для того, чтобы сделать временные маршруты оптимальными и минимально увеличивающими время почтового груза в пути. Сортировочные центры работают без перебоев. В связи с остановкой работы "Укрпочты" "Почта России" временно прекращает прием отправлений в Украину, так как прямой почтовый обмен между странами закрыт. Решения по возможности доставки уже принятых отправлений будут приняты в ближайшее время", - говорится в сообщении компании.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин