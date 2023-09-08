Почта России доставит тысячу уникальных открыток с форума «Вектор Самарской науки»

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В Самаре во Дворце Спорта имени Владимира Высоцкого завершился Всероссийский форум высшего образования и науки «Вектор Самарской науки».

Почта России подарила участникам форума самые теплые и памятные воспоминания о форуме – каждый гость интерактивной площадки Почты смог бесплатно отправить в любую точку мира уникальную тематическую открытку, посвященную науке, инновациям, технологиям и педагогике. Дизайн открыток был сгенерирован нейросетью, они вышли ограниченным тиражом специально к форуму в количестве 1000 штук, что придаёт им особую ценность. Подписать и отправить такие карточки можно было в дни работы форума, в продаже в отделениях их не будет. Открытки разлетелись по всей России и миру: добрые пожелания близким были адресованы в Бразилию, Индонезию, Германию, Францию и другие страны.

На стенде Почты России работал и уникальный планшет-телеграф для отправки открыток в режиме онлайн. Благодаря современным технологиям, которые широко использует Почта России, каждый желающий с помощью стилуса подписал открытку и отправил её в Телеграмм или на электронную почту.

Также на площадке Почты России работала «ярмарка вакансий», которая пользовалась большим спросом среди студентов, а еще участникам форума подробно рассказали о первой в стране кафедре Почты России, которая была открыта в 2021 г. на базе Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики.