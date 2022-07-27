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Почта Mail.ru обновила алгоритмы умной сортировки писем

27 июля 2022 12:28
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Почта Mail.ru обновила алгоритмы умной сортировки писем

Пользователи Почты Mail.ru будут получать письма от государственных сервисов в специальную умную папку «Госписьма». Алгоритмы умной сортировки отделяют их от рассылок, новостей и сообщений от социальных сетей и сортируют по номеру обращения — так пользователь не пропустит важные уведомления. Mail.ru стала первым почтовым сервисом, который начал выделять корреспонденцию от госслужб в отдельную папку.

В папку «Госписьма» попадут письма от Госуслуг, сайта мэра Москвы, Правительства Московской области, Росреестра, Федерального арбитражного суда, Федеральной налоговой службы, службы государственной статистики, а также от порталов «Наш Санкт-Петербург», ГАС «Правосудие», «Работа России». Список официальных источников будет расти. 

Специальный алгоритм умной папки соберет уведомления по номеру обращения и пометит их специальным значком. Например, если человек подал документы на получение загранпаспорта, то все обновления статуса будут автоматически приходить в соответствующую цепочку писем — от сообщения о том, что заявление принято, до приглашения на получение. Бегло взглянув на темы писем в списке, пользователь сразу увидит статусы по заявлениям и услугам, а важные сообщения не затеряются в ящике. 

«Мы постоянно работаем над удобством для пользователя и его защитой от спама и мошенников. Письма от государственных сервисов пользователи считают приоритетными: переживают за их безопасность и не хотят, чтобы они терялись среди рассылок и рекламных сообщений. Теперь уведомления от таких отправителей удобно агрегируются в умной папке — в будущем это позволит ускорить работу с сервисами внутри Почты», —  говорит руководитель бизнес-юнита Mail.ru Иван Мыздриков. Функциональность уже доступна в веб-версии и в приложении. 

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