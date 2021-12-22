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По снежным склонам – со скоростью: топ-5 горнолыжных курортов для зимнего отдыха

22 декабря 2021 12:36
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По снежным склонам – со скоростью: топ-5 горнолыжных курортов для зимнего отдыха

Еще один год приближается к завершению, и каждый из нас уже отсчитывает оставшиеся дни до долгожданного отдыха. Один из лучших способов перезагрузиться и устроить себе отличное начало нового года – это провести активные каникулы на склонах белоснежных гор. Собрали для вас подборку лучших горнолыжных комплексов Поволжья и Урала, где со скоростью мчатся не только люди на лыжах, но и интернет от билайн.

«Свияжские холмы»

Этот горнолыжный городок, расположенный на живописном правом берегу реки Свияга, подойдет как для новичков, так и для уже опытных покорителей лыжных маршрутов. Четыре трассы разной сложности с хорошим искусственным освещением, отлично оборудованный сноу-парк с трамплинами для сноубордистов и кресельные канатные дороги точно угодят даже самому взыскательному клиенту. 

«Гора Волчиха»

Неповторимые виды откроются всем, кто решился подняться на Волчиху – самую высокую гору в окрестностях Екатеринбурга. 526 м – это не шутки, но оно того стоит. Кроме традиционных лыжных вариантов отдыха, здесь можно прокатиться на коньках на открытом катке, арендовать снегоход для экстремальной езды, а еще совершить прогулку на вертолете, чтобы насладиться умиротворяющим зимним пейзажем. 

«Абзаково»

За незабываемыми впечатлениями от зимнего отдыха, которых хватит на целый год вперед, можно съездить в горнолыжный курорт «Абзаково», считающийся одним из самых современных горнолыжных комплексов в стране. Здесь действуют сразу 13 горнолыжных трасс, общая протяженность которых составляет почти 16 км. 

А еще в «Абзаково» можно потренироваться в специальном биатлонном центре или проверить свою меткость в стрелково-стендовом комплексе. Ну и последняя изюминка этого горнолыжного курорта – свой зоопарк под открытым небом и аквапарк. 

«Губаха»

Самый крупный горнолыжный центр Урала – «Губаха» – открыт круглый год, так что можете собираться в поездку уже сейчас, не переживая за переменчивую погоду. Здесь вас ждут 18 лыжных трасс, сноу-парк и многочисленные зоны для фрирайда. А еще у вас есть шанс посмотреть на состязания профессионалов в действии: «Губаха» ежегодно принимает более 10 спортивных соревнований и чемпионатов. 

А для тех, кто любит мистические истории, рядом с горнолыжным комплексом находится город-призрак Верхняя Губаха, бывший поселок угольщиков, попав в который можно ощутить себя героем какого-нибудь постапокалиптического фильма. Построить маршрут до заброшенного города или узнать его историю поможет смартфон, а связь от билайн у отдыхающих на «Губахе» ловит отлично. 

«Завьялиха»

Хотели бы провести январские каникулы в густых таежных лесах с чистым воздухом, тогда вам нужен горнолыжный курорт «Завьялиха», расположенный под склоном одноименной горы. 

Этот комплекс подходит как для активного отдыха – здесь есть 10 трасс и сноу-парк для любителей экстрима – так и для тех, кто предпочитает размеренный темп времяпровождения. Особая гордость «Завьялихи» – шестиместный кресельный подъемник, так что насладиться неспешной поездкой можно большой кампанией.  

В горнолыжный сезон трафик на курортах увеличивается в 2,5 раза по сравнению со средними показателями за год*. Но несмотря на повышенные нагрузки в этот период, вместе с интернетом от билайн вы сможете делиться яркими кадрами ваших подвигов в реальном времени, проводить прямые эфиры спусков по самым крутым трассам, а еще быть уверенным, что останетесь на связи с родными и друзьями.

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за период с января по октябрь 2021 года.

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