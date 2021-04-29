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По итогам 2020 АВТОВАЗ продал автомобилей Lada на 5% меньше, чем в 2019

29 апреля 2021 09:55
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По итогам 2020 АВТОВАЗ продал автомобилей Lada на 5% меньше, чем в 2019

Просадка в 2020 на 5% продаж концерна «АвтоВАЗ» никак не сказалось на благосостоянии официальных вазовских дилеров в Самарской области. 

По итогам 2020 концерн АО «АвтоВАЗ» продал 343 тысячи автомобилей под брендом Lada, на 5% ниже, чем в 2019, когда было реализовано 362 тысячи машин. При этом у АО «АвтоВАЗ» остались две самые продаваемые машины в России – Granta (126 тыс., в 2019 – 136 тыс.) и Vesta (107 тыс. машин, в 2019 – 111 тыс.) Общее снижение продаж не сказалось ни на тольяттинской, ни на самарской площадках дилеров АО «АвтоВАЗ», участники которых дружно отчитались о том, что отработали 2020 в плюс, несмотря на локдауны и нехватку товарных машин во второй половине года.

Самую высокую прибыль из регионалов показало ООО «Самара-Авто». У компании два салоны Lada в Самаре, а также дилерские центры по продаже Volvo и Mazda. По итогам 2020 ООО «Самара-Авто» задекларировали 50 млн рублей чистой прибыли, рекорд за последние пять лет (2016-20).

Самый большой рост выручки из региональных дилеров показали ООО «ТК «Викинги», которые за год «выросли» более, чем на 300 млн рублей до 1,8 млрд рублей. Согласно опубликованной отчетности, выручка от продажи автомобилей составила 1,7 млрд рублей, в т.ч. за счет активной работы на госзакупках – 106 контрактов на 289 млн рублей. Еще 83 млн рублей компания заработала от продажи запасных частей и работы СТО.

В прочих доходах раскрывается премия за выполнение условий дополнительного соглашения с АО «АвтоВАЗ» в размере 64 млн рублей. По информации СО, это бонус, который выплачивается за количество выкупленных машин у АО «АвтоВАЗ», проданных машин, соответствие требований к дилерскому салону и так далее. В пояснительной записке к отчетности заявляется, что «несмотря на приостановку работы дилерских центров, снижение деловой активности в большинстве отраслей, карантинные меры и режим самоизоляции, результаты продаж транспортных средств в Обществе был выше ожидаемых, а также выше продаж за аналогичный период предыдущего года», пишет Обозрение.

Теги: Автоваз автомобили

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