Плоггинг: в самарском парке "Нефтяник" состоялся забег с мусорными мешками

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Новый тренд - плоггинг - спортивные пробежки, совмещенные со сбором мусора, становится все более популярным в Самарской области. В числе тех, кто практикует такой досуг, - нефтяники, сообщает sovainfo.ru.

Сотрудники Куйбышевского НПЗ уже два года практикуют этот новый вид спорта. Плоггинг отражает сразу два принципа компании: приверженность здоровому образу жизни и заботу об экологии. Для экологической акции обычно выбирают излюбленные места отдыха горожан - парки или берега рек, где отдыхающие оставляют после себя немало мусора. В этом виде спорта главное не скорость, а объем отходов, собранных за время пробежки, и, конечно, полученный результат - природа без мусора.



В минувшую субботу, 26 августа, сотрудники Куйбышевского НПЗ вышли на экопробежку в парк "Нефтяник". Акция была приурочена к Дню нефтяника и 80-летию Куйбышевского района. Парк - это одно из излюбленных мест отдыха работников завода и их детей.



Каждый раз в плоггинг-забеге участвует все больше сотрудников компании, в этот раз их было более 50 человек. Это не только работники и члены их семей, но и ученики "Роснефть-класса" и просто неравнодушные жители города.



Заведующая музеем завода Татьяна Космачева рассказала, что пришла на забег не одна, - взяла с собой трех внуков и правнука.

- Они с интересом и удовольствием откликнулись на мое предложение убрать парк перед холодами. Ведь мы сами здесь гуляем и хотим видеть красоту, а не грязь.

Собранный во время акции мусор не выбрасывают на свалку, его сортируют по фракциям и сдают на переработку. Сотрудники завода намерены продолжать традицию и подать добрый пример всем самарцам.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"