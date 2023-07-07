Первый модернизированный Ту-160М с двигателями НК-32-02 приступил к государственным совместным испытаниям

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Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 производства самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха – ОДК-Кузнецов – приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний.

Испытания выполняются совместными экипажами Минобороны России и ПАО «Туполев».

Напомним, программа воспроизводства самолетов Ту-160М в модернизированном облике была развернута по решению президента России Владимира Путина в 2015 году. Проект стал локомотивом для преобразований на многих предприятиях-кооперантах. Ключевым участником проекта стал производитель и разработчик самого мощного в мире газотурбинного двигателя с форсажной камерой НК-32 серии 02 - ОДК-Кузнецов. В течение нескольких лет предприятие активно обновляется для обеспечения поставок новых двигателей.

«ОДК-Кузнецов – одно из самых высокотехнологичных предприятий страны, имеющее современную производственную базу и профессиональный коллектив. В модернизацию наших мощностей уже инвестировано более 40 млрд рублей, открыты 12 новых объектов, на подходе еще несколько. Инвестиции позволили начать производство двигателей НК-32 серии 02 и создать необходимый задел для выполнения новых государственных задач, таких как создание перспективного двигателя для авиации, разработка ПД-8В – нового самого большого двигателя для отечественных тяжёлых вертолетов, производство двигателя мощностью 32 мегаватта для газоперекачивающих агрегатов», - заявил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

В рамках государственного контракта с ПАО «Туполев» и Министерством обороны Российской Федерации ПАО «ОДК-Кузнецов» в 2020 г. начало серийные поставки новых двигателей НК-32 серии 02 для глубоко модернизированного ракетоносца Ту-160М. НК-32 серии 02 является основным серийным двигателем в номенклатуре новых изделий ОДК-Кузнецов.

ПАО «ОДК-Кузнецов» продолжает производство узлов и агрегатов, сборку и испытания на стендах очередных двигателей НК-32 серии 02. Поставки заказчику осуществляются в соответствии с контрактными обязательствами.