Первый канал перезапустит шоу "Поле чудес" в новом формате

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Первый канал сообщил о планах перезапуска шоу "Поле чудес" в новом формате. Об этом сказали в пресс-службе вещателя, передает ТАСС.

Телеканал решил не продлевать контракт с телекомпанией "ВИД", являющейся производителем проекта, так как не считает целесообразным заключать новый договор на предложенных ему изменившихся условиях.

Первый канал договорился приобрести у компании CBS официальные права на телевикторину Wheel Of Fortune, ставшую источником вдохновения для авторов российского капитал-шоу. В пресс-службе уточнили, что шоу "Наше Поле Чудес" выйдет в эфире Первого канала в январе 2022 года, Леонид Якубович останется ведущим передачи.

Первый канал поблагодарил "ВИД" за вошедшие в историю отечественного телевидения совместные проекты и годы плодотворной работы

Фото: Виктор Борисов/ТАСС