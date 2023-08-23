Перевозки пассажиров двухэтажными поездами выросли на 12% за 7 месяцев 2023 года

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За 7 месяцев 2023 года двухэтажными поездами формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК» воспользовались более 2 млн пассажиров, что на 12 % больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Наиболее популярными направлениями у пассажиров стали маршруты из Самары, Тольятти, Пензы, Ульяновска в Москву и из Уфы и Самары к черноморскому побережью.

Росту количества пассажиров, перевезенных двухэтажными поездами, способствовало, в том числе расширение географии маршрутов, на которых используется данный подвижной состав. Так, в двухэтажном исполнении стали курсировать с 27 мая текущего года поезд №357/358 Уфа – Самара – Имеретинский Курорт и с 29 июня текущего года поезд №571/572 Самара – Анапа.

На сегодняшний день по Куйбышевской железной дороге курсируют 7 пар двухэтажных поездов на 7 маршрутах.

Для удобства и безопасности пассажиров вагоны оснащены современными системами поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийными системами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Двухэтажные поезда адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями. В составе поездов есть вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, вся необходимая информация продублирована азбукой Брайля, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД