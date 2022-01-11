Пассажирские перевозки на КбшЖД выросли на 16% в 2021 году

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В декабре 2021 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено более 1,1 млн пассажиров, что на 22% выше аналогичного показателя 2020 года, из них в пригородном сообщении – 905,3 тыс. пассажиров (+20,1%), в дальнем следовании – 249,7 тыс. пассажиров (+29,2%).

Пассажирооборот в декабре 2021 года составил 250,9 млн пасс-км, на 8,1% больше показателя за тот же период 2020 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 33,6%, составив порядка 40,9 млн пасс-км, в дальнем следовании – 210 млн пасс-км, на 4,2% превышает показатель 2020 года.

Всего за январь-декабрь 2021 года отправлено более 15,4 млн пассажиров (+15,8%), из них в дальнем следовании – 3,9 млн пассажиров (+30,3%), в пригородном сообщении – 11,4 млн (+11,5%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2021 года увеличился на 27,8% к уровню прошлого года и составил 4,3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 491 млн пасс-км (+19,8%), в дальнем следовании – 3,8 млрд пасс-км (+28,9%), передает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД