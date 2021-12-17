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ПАО «ВымпелКом» объявляет о приобретении ведущего провайдера облачных сервисов IBS DataFort

17 декабря 2021 14:39
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IBS DataFort является крупным и быстрорастущим независимым провайдером сервисов облачной ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности.

ПАО «ВымпелКом» объявляет о приобретении провайдера облачных сервисов IBS DataFort (дочерняя компания IBS). Стороны получили все необходимые регуляторные одобрения.

IBS DataFort является крупным и быстрорастущим независимым провайдером сервисов облачной ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, одним из лидирующих PureCloud-игроков, сфокусированных на развитии передовой облачной платформы. Компания работает на рынке IT с 2001 года и предлагает управляемые сервисы частного, публичного и гибридного облаков для решения полного спектра бизнес-задач, в том числе облачные услуги для крупного и среднего бизнеса: IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга), SaaS (программное обеспечение как услуга) и Sec-aa-S (информбезопасность как услуга).

Приобретение компании позволит билайн расширить портфель облачных B2B- и B2G-услуг и стать одним из ведущих игроков этого рынка благодаря цифровой инфраструктуре и экспертизе IBS DataFort. В планах также совместная разработка новых продуктов и интегрированных решений на стыке облачных технологий, кибербезопасности, BigData и IoT.

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса билайн:

«билайн бизнес» видит большие перспективы на рынке облачных услуг как в B2B, так и в B2G. Благодаря приобретению IBS DataFort мы сможем расширить линейку наших продуктов на платформе BeeCLOUD BeeCLOUD (англ.)  – обобщенное наименование комплекса сервисов для бизнеса на облачной платформе ПАО «ВымпелКом».. Мы давно являемся технологическими партнерами и большое количество наших облачных сервисов было построено на DataFort в качестве внешнего партнера, что, несомненно, положительно скажется на скорости перехода к работе с компанией уже в новом статусе. У нас множество бизнес-синергий в различных сегментах, которые мы планируем реализовывать».

Ренат Насретдинов, вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям билайн:

«Данное приобретение помогает билайну закрепиться в стратегическом направлении бизнеса: на рынке облачных услуг. Это ещё один шаг в рамках реализации нашей стратегии по развитию быстрорастущих и комплементарных телекому продуктов и сервисов».

Евгений Пескин, заместитель генерального директора IBS по стратегии:

«IBS DataFort — один из успешных технологических бизнесов, созданных внутри группы компаний IBS. Здесь он превратился из небольшого стартапа в крупную облачную компанию с собственной бизнес-моделью и компетенциями. Вхождение в состав «ВымпелКом», одного из лидеров телеком-рынка, является следующей логической ступенью роста IBS DataFort. Регулярная передача успешных специализированных компаний стратегическому инвестору позволяет IBS поддерживать собственный фокус на ИТ-услугах и дает ресурсы для расширения бизнеса, в том числе за счет приобретений и запуска новых направлений».

Алина Куракина, генеральный директор IBS DataFort: 

«Объединение компетенций и ресурсов «ВымпелКом» с возможностями и потенциалом ведущей технологической платформы IBS DataFort на активно растущем рынке обеспечит нам долгосрочное лидерство и позволит предоставить дополнительные возможности российским клиентам. Компании IBS и IBS DataFort будут поддерживать партнерские отношения».

 

Фото:    билайн

 

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