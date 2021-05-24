ПАО «Самараэнерго» вводит ограничения режима электропотребления котельным концессионера Минобороны

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Задолженность за электроэнергию концессионера Минобороны в Самарской области ООО «СТЭК» достигла 40 млн. рублей. Высокий уровень задолженности вынуждает ПАО «Самараэнерго» пойти на крайние меры и отключить объекты должника от электроэнергии.

К процедуре ограничения режима потребления электроэнергии ПАО «Самараэнерго» приступило сразу после окончания отопительного сезона. В этом месяце подача электроэнергии приостановлена на котельных в поселке Балашейка и селе Троекуровка Сызранского района, в поселке Октябрьский Кинельского района и Сызрани. В настоящее время ведется подготовка к приостановке энергоснабжения котельной в поселке Рощинский Волжского района Самарской области.

Напомним, что ООО «СТЭК» на протяжении семи месяцев не оплачивает ПАО «Самараэнерго» потребленную электроэнергию. Ранее гарантирующий поставщик Самарской области обратился с иском о взыскании задолженности с ООО «СТЭК», а также подготовил обращение в Министерство обороны РФ и иные силовые ведомства с просьбой выяснить причину неплатежей и принять меры к недобросовестному потребителю электроэнергии.

Фото: Pixabay.com