Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
Опрос Билайна: почти 90% клиентов уверены, что нейросети помогают экономить в путешествиях

21 августа 2025 12:58
134
По данным опроса, чаще всего клиенты применяют искусственный интеллект, чтобы найти билеты и отели по выгодной цене.

Erid 2VSb5wrJXZK

Порядка 90% опрошенных клиентов Билайна считают, что с помощью нейросетей можно снизить расходы в путешествиях. Такие результаты представил сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» Билайна, изучив мнение респондентов о роли нейросетей при подготовке к летнему отдыху.

По данным опроса, чаще всего клиенты применяют искусственный интеллект, чтобы найти билеты и отели по выгодной цене. На втором месте – поиск необычных мест и развлечений, далее – составление маршрутов. Реже пользователи ищут в нейросетях информацию о местных обычаях и климате. Кроме того, 87% опрошенных думают, что в случае экстренных ситуаций цифровые алгоритмы подскажут выход. 

Нейросети способны сделать ярче повседневный летний досуг. В том, что они помогают найти развлечения, уверены 93% респондентов. Абсолютное большинство опрошенных с помощью нейросетей собирают информацию об интересных событиях, на втором месте – создание персональных подборок фильмов и музыки, следом идет генерация идей для тематических встреч с друзьями. Завершает список – помощь в организации поездок на природу.

Примечательно, что нейросетями пользуются все респонденты, при этом почти каждый второй абонент обращается к ним ежедневно. Чтобы упростить использование современных технологий, Билайн разработал платформу «план б.»*. Она предоставляет доступ к топовым нейросетям ChatGPT, DeepSeek, Gemini, которые могут помочь мониторить билеты, искать локации, составлять маршруты путешествий и подбирать варианты отдыха. 

В «план б.» также включены компенсация Телеграм Премиум в течение 6 месяцев, 100 Гб, возможность оплаты подписки на иностранные приложения с баланса телефона, безлимит на 3 часа, 30 минут на Whoosh каждый месяц и многое другое. 

*В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено. 

Исследование проведено среди абонентов Билайн, выразивших согласие на участие в опросе. Общее количество респондентов – 309 человек, мужчины и женщины (48% и 52% соответственно). Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» 12+

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru 
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:  freepik.com

В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
643
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
644
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
971
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
772
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
859
