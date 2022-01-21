Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2021 году в Железнодорожном районе выявлено 30 нарушителей самоизоляции, материалы по ним направлены в полицию.
Не допуская распространения COVID-19: в Самаре не прекращается мониторинг амбулаторных больных 
Соперником «Лады» стал самарский клуб ЦСК ВВС. Поединок завершился со счетом - 3:1 в пользу автозаводцев.
В Тольятти состоялся очередной хоккейный матч чемпионата ВХЛ – Кубок Шелкового пути
Оператор объявляет о старте нового этапа развития технологии «Beeline AI – поиск людей», разработанной для ПСО «ЛизаАлерт» в 2019 году.
Оператор билайн запускает комплексное решение «Beeline AI – поиск людей» для спасательных операций в осенне-зимний период
В Самарской области 2022 году два вуза будут осуществлять набор по направлению музыкальное образование
В Самарской области 2022 году два вуза будут осуществлять набор по направлению музыкальное образование
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Самарские таможенники задержали нелегальные груши
Самарские таможенники задержали нелегальные груши
Предприниматель из Самары развивает мастерскую игрушек из полимерной глины при поддержке региона
Предприниматель из Самары развивает мастерскую игрушек из полимерной глины при поддержке региона
«РКС-Самара» напоминает о правилах замены и эксплуатации приборов учета
«РКС-Самара» напоминает о правилах замены и эксплуатации приборов учета
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.44
-0.43
EUR 86.82
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Оператор билайн запускает комплексное решение «Beeline AI – поиск людей» для спасательных операций в осенне-зимний период

21 января 2022 14:09
82
Оператор объявляет о старте нового этапа развития технологии «Beeline AI – поиск людей», разработанной для ПСО «ЛизаАлерт» в 2019 году.

Для поисково-спасательных операций в зимний период билайн адаптировал решение для нового типа устройств – беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) DJI MATRICE-300, готовых к работе практически в любых погодных условиях. Три дрона этой серии было передано оператором в Центр поиска пропавших людей накануне новогодних праздников. 

Конфигурация дронов предполагает наличие современного сверхчувствительного фотооборудования, позволяющего получить детализированные снимки с существенно большей, чем прежде, высоты (46vs96м). Высокое качество фотографий позволяет оптимизировать процесс обучения нейросети для распознавания людей или элементов их экипировки в осенне-зимний период. 

DJI MATRICE-300 имеет увеличенную дальность полета (до 25 км в одну сторону) и оснащен мощным тепловизором, что позволяет направлению беспилотной авиации отряда осуществлять поисковые операции ночью и в холодное время года, например, при поиске заблудившихся лыжников или рыбаков. Фотографии делаются в режиме непрерывного полета без остановок, что существенно экономит заряд аккумулятора и позволяет охватить большую площадь поисков. Ранее на исследование дроном зоны 500*500м отряд тратил 1,5–2 часа полета, теперь — 11–15 минут. Оборудование устойчиво к плохим погодным условиям и может применяться в снегопад, мелкий дождь и сильный ветер. На данный момент это единственное беспилотное оборудование, которое помогало отряду в поиске подростка в Волгоградской области в условиях низких температур, ветра и обильных снежных осадков. Другие типы дронов не справляются с задачей возвратных вылетов в условиях зимы.

Комплексное решение, состоящее из дронов повышенной мощности DJI MATRICE-300 и адаптированной для них нейросети «Beeline AI – поиск людей», позволит ПСО «ЛизаАлерт» значительно повысить эффективность работы направления беспилотной авиации, а билайн — развивать технологии для разноплановых спасательных операций. В перспективе — выполнение задач МЧС, а также решение прикладных задач промышленных компаний (обнаружение мусора, несанкционированных застроек, повреждений инженерной инфраструктуры и т.д).

***

«Beeline AI – поиск людей» создано билайн на основе сверхточных нейронных сетей. Оно призвано распознавать людей или следы их присутствия на тысячах снимков с беспилотных летательных аппаратов, которые делаются во время поисков в природной среде. Это позволяет в десятки раз сократить время анализа местности и экономит физические силы людей, позволяет более оперативно принимать решение о стратегии проведения спасательной операции. 

Только в 2021 году поиски с использованием беспилотной авиации и технологии «Beeline AI – поиск людей» проводились более 800 раз; во время вылетов сделано порядка 70 000 снимков, а общий трек беспилотников составил более 20 000 км. Непосредственно с воздуха пилотами направления и группой просмотра найдено 42 человека. Отработано более 1500 сложных квадратов (поля, борота, лесные завалы и т.д.). Это позволило сэкономить порядка 12 000 человекочасов волонтеров.

За 10 лет сотрудничества билайн и ПСО «ЛизаАлерт» создана технологическая инфраструктура поисков, начиная от Единой всероссийской горячей линии по поиску пропавших людей до смс-информирования и использования аналитики больших данных для оповещения потенциальных свидетелей.  

 

Фото:   билайн

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 января 2022  13:53
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
100
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
571
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
398
Встреча прошла в знаковом месте – в здании бывшей дачи Обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос.
19 января 2022  22:28
Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
944
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
19 января 2022  13:35
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
778
Весь список