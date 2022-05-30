Оператор билайн предлагает взять Wi-Fi за город со скидкой 70%

Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦБ ограничил торги иностранными акциями
ЦБ ограничил торги иностранными акциями
Россиян приглашают узнать секреты успешных природоохранных кампаний
Россиян приглашают узнать секреты успешных природоохранных кампаний
Житель Жигулевска незаконно наловил стерляди на 1 млн рублей
Житель Жигулевска незаконно наловил стерляди на 1 млн рублей
В минувшие выходные специалисты "РКС-Самара" заменили канализационный колодец на Волжском проспекте
В минувшие выходные специалисты "РКС-Самара" заменили канализационный колодец на Волжском проспекте
Открыта регистрация участников студенческого Всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн», версия 3.0
Открыта регистрация участников студенческого Всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн», версия 3.0
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
В Самаре хотят застроить участок на пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе
В Самаре хотят застроить участок на пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе
По Московскому шоссе в Самаре бегал лось
По Московскому шоссе в Самаре бегал лось
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.4
4.35
EUR 69.44
5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится концерт «Очаг мой, Дагестан»
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Оператор билайн предлагает взять Wi-Fi за город со скидкой 70%

30 мая 2022 09:01
180
Чтобы сделать мобильный интернет доступнее, билайн запустил специальное летнее предложение для тех, кто хочет с удобством пользоваться связью за городом.

С началом дачного сезона многие жители отправляются за город – на дачи, в частные дома или в путешествия по туристическим местам. Чтобы сделать мобильный интернет доступнее, билайн запустил специальное летнее предложение для тех, кто хочет с удобством пользоваться связью за городом.

Отправляясь отдыхать в область, многие рассчитывают оставаться на связи с близкими, а также сохранять доступ к нужным данным или онлайн-развлечениям. Однако зачастую проводной интернет за городом отсутствует, и в таком случае на выручку приходит мобильная сеть.

билайн как раз запустил специальное летнее предложение, которое может пригодится тем, кто хочет пользоваться связью за городом – 70% скидка на ежемесячную абонентскую плату в течение 3-х месяцев в тарифе для роутера или USB-модема «Интернет LIVE».

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключиться на тарифный план «Интернет LIVE» с пакетом 60 Гб и оплатить сумму, равную абонентской плате за три месяца вперёд с учетом скидки. Эти средства* поступят на бонусный баланс и будут доступны только для списания оплаты по тарифу. По завершении 3-х месяцев скидка отключится, и оплата будет производиться по обычной стоимости. Подключиться на тариф на этих условиях могут новые клиенты билайн до 31 августа**. Подробности предложения – на сайте.

Через роутер интернет можно раздавать по Wi-Fi сразу на несколько устройств – смартфоны, ноутбуки, планшеты и т.п. Это особенно удобно для тех, кто едет на отдых с семьёй или большой компанией. В ряде ситуаций может быть удобнее использовать Wi-Fi-роутер или модем, чем раздавать интернет со смартфона. У смартфона может быть достаточно небольшой радиус действия, при этом во время звонка мобильный интернет может отключиться. Также у смартфона могут быть и ограничения по количеству одновременно подключенных устройств.

* за вычетом 1 дня

**с 26.05.2022 по 31.08.2022 предоставляется скидка 70% на абон. плату по тарифу в ряде регионов новым абонентам тарифа «Интернет LIVE» с пакетом 60 ГБ при единовременной оплате суммы, равной размеру абон. платы за 3 мес. со скидкой. Сумма зачисляется на бонусный баланс в виде бонусов (за вычетом 1 дня). Организатор и условия – на beeline.ru. «LIVE» – «прямой эфир».

 

Фото:  билайн

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
30 мая 2022  11:42
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
100
Названы законы, которые вступят в силу в июне
30 мая 2022  10:00
Названы законы, которые вступят в силу в июне
136
Скоростные суда «Валдай» выйдут в рейс из Самары 1 июля 2022 года
30 мая 2022  09:58
Скоростные суда «Валдай» выйдут в рейс из Самары 1 июля
160
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом
29 мая 2022  12:59
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом
551
В субботу, 28 мая, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве.
28 мая 2022  21:18
Дмитрий Азаров встретился с суперфиналистами четвертого сезона конкурса «Лидеры России»
1129
Весь список