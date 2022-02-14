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Оператор билайн назвал самые популярные смартфоны у женщин и мужчин

14 февраля 2022 16:58
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Исследовательский сервис «билайн.аналитика» в День всех влюбленных проанализировал предпочтения мужчин и женщин при выборе гаджетов

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» в День всех влюбленных проанализировал предпочтения мужчин и женщин при выборе гаджетов. Как оказалось, лидером среди брендов по количеству смартфонов, зарегистрированных в сети билайн на данный момент, является Samsung. В то же время Apple iPhone 11 – самый популярный девайс среди всех пользователей в России. Кнопочные телефоны в исследовании не учитывались. 

Отмечается также, что Apple iPhone 11 занимает первое место и по востребованности у мужчин, второе место – у Samsung Galaxy A51, третье – у Samsung Galaxy A10, а на четвертой и пятой позициях расположились соответственно – Honor 7A и Xiaomi Redmi 9A. 

Женщины также чаще предпочитают приобретать Apple iPhone 11. Остальные места в ТОП-5 в этой категории распределились в следующем порядке: Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi 9C NFC и Samsung Galaxy A10. 

Интересно, что в центральной части России и на востоке страны жители предпочитают покупать Xiaomi Redmi 9A. А на юге и северо-западе лидером является iPhone 11. При этом, в Кургане, Ижевске, Благовещенске и некоторых других городах России смартфоны от Apple вообще не вошли ТОП-5 популярных устройств. В Сургуте и в еще нескольких городах пять самых популярных мобильных устройств среди населения вовсе представлены только смартфонами Samsung. 

Безоговорочным лидером по общему количеству смартфонов среди мужчин и женщин в России является Samsung. Устройствами этого бренда пользуются 25,4% абонентов, второе место – у Xiaomi (15%), а на третьей строчке – Apple (10,7%). Однако среди женщин в возрастной категории до 25 лет на втором месте по популярности расположились смартфоны Apple.

«Сегодня сложно представить современный мир без смартфонов: для большинства из нас они стали главными помощниками в повседневной жизни. В нашей розничной сети можно приобрести самые последние и популярные модели смартфонов и тут же подключиться к сети билайн. Важно и то, что качественная связь и непрерывный интернет, которые мы предоставляем своим абонентам, позволяет каждому клиенту комфортно и без ограничений пользоваться мобильными сервисами», – комментирует Ринат Маляков, директор розничного бизнеса билайн Центрального региона.

 

Фото:   билайн

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