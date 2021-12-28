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Это тариф с единым платежом, в который входят пакет минут, интернет и безлимитные мессенджеры, а также доступ к Кинопоиску, Яндекс.Музыке и кешбэку баллами в сервисах Яндекса.
Оператор билайн и Яндекс Плюс представляют первый совместный тарифный план – «Близкие люди с Яндекс Плюс»
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Оператор билайн и Яндекс Плюс представляют первый совместный тарифный план – «Близкие люди с Яндекс Плюс»

28 декабря 2021 14:10
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Это тариф с единым платежом, в который входят пакет минут, интернет и безлимитные мессенджеры, а также доступ к Кинопоиску, Яндекс.Музыке и кешбэку баллами в сервисах Яндекса.

Оператор билайн и Яндекс Плюс запускают первый совместный тарифный план. «Близкие люди с Яндекс Плюс» — это тариф с единым платежом, в который входят пакет минут, интернет и безлимитные мессенджеры, а также доступ к Кинопоиску, Яндекс.Музыке и кешбэку баллами в сервисах Яндекса.

В качестве основы для нового тарифа были выбраны «Близкие люди 2» – один из флагманских тарифов билайна, популярный у действующих абонентов за счет сбалансированного состава услуг связи. Он включает в себя безлимитные звонки внутри сети, сотни минут в месяц для голосовых вызовов на любые номера, неограниченный доступ к мессенджерам и десятки гигабайтов интернета. В тарифе «Близкие люди с Яндекс Плюс» использование сервисов Яндекса не будет расходовать основной пакет трафика*, а это значит, что смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и подкасты можно будет без всяких ограничений.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу:

«При создании этого тарифа мы руководствовались нуждами клиента. «Близкие люди с Яндекс Плюс» — это отличная возможность предложить нашим клиентам широкий спектр удобных продуктов и сервисов, и одновременно сделать связь максимально выгодной. Тариф с Яндекс Плюсом для нас сейчас пилотный, но мы рассчитываем, что уже в следующем году нам удастся представить больше совместных проектов».

Андрей Гевак, руководитель Яндекс Плюса:

«Мы смотрим сериалы и слушаем музыку по пути на работу, целый день переписываемся в мессенджерах, заказываем доставки одним кликом, звоним близким и выкладываем фотографии в соцсети — и так каждый день. Наш совместный тариф с билайном — это отражение современной жизни, которую уже невозможно представить без мобильного интернета и сервисов, входящих в Плюс. Мы надеемся, что абонентам билайна понравится быть в Плюсе».

Абонентская плата по тарифу «Близкие люди с Яндекс Плюс» различается в зависимости от региона подключения, но пользоваться тарифом будет выгоднее, чем платить за связь и подписку по отдельности. Подробнее – по ссылке.

Яндекс Плюс — это фильмы и сериалы на Кинопоиске, музыка и подкасты на Яндекс.Музыке, а также кешбэк баллами в Яндекс.Такси, Еде, Лавке, Драйве, Афише, Маркете, Заправках и Путешествиях, который можно копить и тратить на новые поездки, покупки и развлечения в сервисах Яндекса. Количество подписчиков Яндекс Плюса достигло 10,6 миллионов к концу октября 2021 года.

*Условие по трафику справедливо для всей территории России, кроме респ. Крым, г. Севастополь и Чукотского АО

 

Фото:   билайн

 

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