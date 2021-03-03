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ОДК ввел в строй роботизированное сварочное оборудование на производстве двигателей в Самаре

3 марта 2021 12:33
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ОДК ввел в строй роботизированное сварочное оборудование на производстве двигателей в Самаре

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха ввела в эксплуатацию роботизированное оборудование для высокоточной сварки на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов». Техника будет задействована в изготовлении компрессоров, турбин, опор авиационных двигателей и повысит скорость производства на 15% за счет организации процесса. 

Автоматизированное оборудование способно выполнять сварочные швы любой конфигурации с точностью до 0,1 миллиметра. Новая линия заменит участки сварки четырех разных цехов, где ранее осуществлялась сварка деталей авиадвигателей. 

«Внедрение роботизированного участка стало еще одним этапом масштабной модернизации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации. Качество нового производства соответствует высоким стандартам аэрокосмической промышленности. Его мощности позволяют не только обеспечивать собственные потребности в высокоточной сварке, но и выполнять работы для сторонних заказчиков», - рассказали в аппарате авиационного комплекса Ростеха. 

Высокопроизводительное оборудование будет задействовано при сварке корпусных деталей компрессора, турбины и опор двигателя. Манипулятор выполняет движения по 11 осям: деталь может поворачиваться и перемещаться в нужном направлении со скоростью до пяти метров в минуту. Процесс сварки после наладки оборудования, написания программы и подбора режима занимает не более 10 минут. 

 

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