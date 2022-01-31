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ОДК открыла новую учебно-производственную площадку в Самаре

31 января 2022 13:36
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ОДК открыла новую учебно-производственную площадку в Самаре

На самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха «ОДК-Кузнецов» состоялось открытие «Фабрики процессов» – учебной площадки, расположенной в одном из производственных цехов. Здесь будут обучать принципам бережливого производства на примере сборки одного из узлов газотурбинного двигателя НК-14СТ. 

Проект «Фабрика процессов» разработан как методика по обучению рациональной организации производственного потока, инструментам и методам бережливого производства, технике безопасности для работников всех уровней. Полный курс обучения рассчитан на целый рабочий день. Теоретические знания в тот же день применяются в тренировочном производственном процессе – в «ОДК-Кузнецов» это сборка одного из узлов промышленного газотурбинного двигателя НК-14СТ. 

Участники группы из 20 человек распределены по производственным ролям (логист, рабочий, контролер, директор и т.д.), и в рамках смоделированной ситуации их задача – выполнить производственную программу в заданное время с максимальным коммерческим результатом. Успех прохождения смоделированных задач зависит от слаженности команды, ее умения максимально эффективно применять инструменты бережливого производства, оперативного улучшения всех этапов. 

«Работники, прошедшие обучение в рамках «Фабрики процессов» вернутся на свои рабочие места с новой идеологией, увидят возможности для улучшений. Понимание того, как выстраиваются бизнес-процессы, откуда берутся потери и как их избегать – станет основой роста общей эффективности предприятия» -– сообщил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. 

Самарское предприятие стало второй площадкой ОДК, где уже реализован подобный проект. В текущем году на «Фабрике процессов» «ОДК-Кузнецов» запланировано обучение 1200 сотрудников предприятия. 


 

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