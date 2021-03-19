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«ОДК-Кузнецов» в Самаре вдвое снизил расходы на криогенные продукты для испытания ракетных двигателей

19 марта 2021 13:33
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ОДК-Кузнецов в Самаре вдвое снизил расходы на криогенные продукты для испытания ракетных двигателей

«ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха снизило вдвое расходы на криогенные продукты для испытания ракетных двигателей за счет перевода на аутсорсинг производства промышленных газов. В связи с изменением схемы обеспечения, на предприятии будут введены в эксплуатацию новые системы приема, хранения, выдачи жидкого кислорода и жидкого азота, газификации и выдачи газообразного азота высокого давления.

Кроме того, сократился объем потребляемой электроэнергии.

«Создание новой системы обеспечения испытательного комплекса промышленными газами проходило в течение полутора лет при использовании временной схемы подачи кислорода, без остановки производственных процессов. Благодаря ритмичным поставкам криогенной продукции испытания двигателей проводились без задержек. Новое оборудование более безопасно в эксплуатации и энергоэффективно. Пульт управления дает возможность в режиме онлайн наблюдать за процессом и его основными параметрами – все находится под контролем», - подчеркнул руководитель производственной площадки «Винтай» ПАО «ОДК-Кузнецов» Владимир Карповский.

Криогенные продукты ранее производил специализированный цех ОП «Винтай». За более чем 60 лет существования этого производства оборудование требовало расходов на поддержание работы и больших энергозатрат. Новая схема поставок позволила также обеспечить повышенную безопасность работников особого производства, ряд операций в перепрофилированном цехе выполняется в автоматическом режиме.

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