ОДК-Кузнецов стал победителем премии «Авиастроитель года» сразу в двух номинациях

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1 ноября в Москве объявлены победители премии «Авиастроитель года». Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростеха ОДК-Кузнецов признано лауреатом в двух номинациях - «За эффективную систему послепродажного обслуживания авиационной техники» и «За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной отрасли».

По итогам 2022 года организационный комитет конкурса принял решение о признании ПАО «ОДК-Кузнецов» лауреатом премии в номинации «За эффективную систему послепродажного обслуживания авиационной техники российского производства» за техническое сопровождение в строю семейства газотурбинных двигателей марки «НК» для самолетов Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 дальней авиации ВКС и самолетов Ту-142М морской авиации ВМФ. Более 70 лет в различных климатических условиях от субтропиков до Заполярья сотрудники Сервисного центра ОДК-Кузнецов обслуживают «кузнецовские» двигатели на аэродромах заказчика с неизменными оперативностью и качеством.

Высокую награду заместителю управляющего директора по организации поставок и сервиса ОДК-Кузнецов Сергею Кравченко вручил замминистра авиационной промышленности СССР, президент Союза авиационного двигателестроения Виктор Чуйко.

Также по итогам голосования членов экспертного совета ОДК-Кузнецов стал лауреатом конкурса «Авиастроитель года» в номинации «За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной отрасли среди предприятий» за проект «Точка кипения Hi-Tech» как инструмент социально-экономического развития предприятия и подготовки специалистов нового времени». Награду из рук председателя Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Алексея Тихомирова получила лидер «Точки кипения Hi-Tech» Марина Кустова. Открытая в 2021 году, «Точка кипения» стала площадкой, максимально открытой как для работников, так и для студентов и партнеров ОДК-Кузнецов. Здесь реализуются образовательные и акселерационные программы, проводятся проектно-аналитические и стратегические сессии, что позволяет непрерывно обмениваться знаниями и новыми производственными решениями. Особая роль отводится «Точке кипения» в организации и развитии рационализаторского движения на предприятии. Именно здесь проходят мероприятия, объединяющие людей, которые работают над улучшениями и оптимизацией процессов на производстве, проводятся обучающие тренинги, обмен опытом.

«ОДК-Кузнецов второй год подряд становится лауреатом конкурса «Авиастроитель года», и вот – двойная победа. Мы глубоко признательны оргкомитету премии за высокую оценку сервисного подразделения, а также нашего проекта, направленного на обучение сотрудников – «Точки кипения Hi-Tech». Замечательно, что премия включает не только «производственные» номинации, но и отмечает свежие, инновационные проекты в сферах развития персонала. Работа инженеров и техников Сервисного центра по обслуживанию авиационной техники на точках базирования не всегда заметна, при этом требует высокого профессионализма и эрудиции. Жизненный цикл авиационного двигателя от разработки до послепродажного обслуживания составляет несколько десятков лет, и именно от этих специалистов зависит его бесперебойное функционирование, и, в конечном итоге, безопасность нашей страны. Увеличение ресурса двигателей – также результат совместной работы наших конструкторских и сервисных служб», - отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Напомним, по итогам 2020 года ОДК-Кузнецов стал дипломантом конкурса «Авиастроитель года» за работу «Постановка на серийное производство авиационного двигателя НК-32 серии 02», а в 2021 году высоким жюри приз в номинации «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов (ОКБ года)» присужден за разработку перспективного двигателя.

Конкурс «Авиастроитель года», учрежденный Союзом авиапроизводителей России, проводится с 2011 года. Премии ежегодно присуждаются юридическим и физическим лицам, добившимся выдающихся результатов в области авиастроения и внесшим весомый вклад в развитие отрасли.