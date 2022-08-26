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«ОДК-Кузнецов» формирует траекторию подготовки управленческих кадров для двигателестроения

26 августа 2022 15:03
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25 и 26 августа в Точке кипения Hi-Tech «ОДК-Кузнецов» состоялась образовательная сессия.

25 и 26 августа в Точке кипения Hi-Tech «ОДК-Кузнецов», самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, состоялась образовательная сессия для руководителей производственных подразделений и сотрудников предприятия – выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров с целью дальнейшего формирования образовательной программы для специалистов предприятия.

В ходе сессии тренинг по эффективному управлению персоналом в условиях трансформации и цифровизации индустриальной модели провела руководитель Президентской программы подготовки управленческих кадров Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, профессор Ольга Колосова.

Во второй день сессии состоялась встреча выпускников программы подготовки управленческих кадров, среди которых руководители подразделений – производственных цехов, технологических и конструкторских отделов «ОДК-Кузнецов», а также специалисты промышленных предприятий Москвы и Санкт-Петербурга, уже завершившие подготовку по Президентской программе. Выпускники презентовали результаты внедрения сформированных в ходе обучения управленческих решений в оперативную деятельность, обменялись опытом проектной работы. Для гостей предприятия была организована экскурсия по производственным объектам «ОДК-Кузнецов».

Участники мероприятия обсудили сотрудничество вуза и двигателестроительного предприятия с целью формирования уникальной образовательной траектории для управленческого состава «ОДК-Кузнецов» и повышения эффективности образовательного процесса в будущем.

«Президентская программа подготовки управленческих кадров является одним из ключевых направлений обучения в области управления персоналом для сотрудников предприятия. В ближайшее время взаимодействие предприятия и вуза продолжится. До конца года будет сформирована образовательная программа, учитывающая специфику работы двигателестроительного предприятия. В новом году специалисты смогут проходить обучение по обновленной траектории», – отметила начальник учебного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» Юлия Ферапонтова.

«Для высококвалифицированного управляющего навыки и умения «продвижения» собственных наработок и популяризации идей кране важны, ведь от идеи важно переходить к конкретным делам и повышать эффективность управления. Наша задача – сформировать программу дальнейшего сотрудничества с «ОДК-Кузнецов», наладить связи и сформировать понимание того, какие пути решения стоящих перед предприятием задач существуют, и как решить их совместными усилиями вуза и завода», – сказала руководитель Президентской программы подготовки управленческих кадров Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Ольга Колосова.

 

Фото:   «ОДК-Кузнецов»

 

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