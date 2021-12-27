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Одежда, гаджеты и косметика: билайн назвал самые популярные онлайн-покупки 

27 декабря 2021 14:49
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Опрос, в частности, также показал, что каждый девятый житель из десяти хотя бы раз в жизни заказывал товары в интернет-магазинах.

Делать покупки в интернете сегодня предпочитают порядка 66% жителей Приволжского и Уральского федеральных округов, в то время как традиционный поход по торговым центрам и магазинам выбирают оставшиеся 34%. Такие результаты были получены в рамках исследования, проведенного с помощью сервиса билайн «Мобильные опросы». 

Опрос, в частности, также показал, что каждый девятый житель из десяти хотя бы раз в жизни заказывал товары в интернет-магазинах. При этом, большая часть опрошенных признались, что совершают покупки онлайн «очень редко» или «не чаще одного-двух раз в месяц» – 44% и 42% соответственно. 

Интересно посмотреть и на то, что обычно жители покупают онлайн. Так, через интернет, преимущественно, заказывают:

Одежду, обувь, товары для дома – 31%;

Технику, гаджеты – 23%;

Косметику, бытовую химию – 16%;

Товары для спорта и хобби – 13%;

Продукты питания – 9%;

Книги и канцелярские товары – 8%. 

Между тем, в топ-3 наиболее популярных площадок для онлайн-шопинга с практически одинаковым процентным соотношением вошли: Ozon (28%), AliExpress (28%) и Wildberries (26%).  

О том, как в будущем будет развиваться онлайн-торговля респонденты высказались неоднозначно. Так, 70% отметили, что массовое развитие интернет-шопинга, во многом, стало возможным благодаря пандемии, когда привычные походы по магазинам и торговым центрам оказались недоступны. В то же время только 24% жителей высказали мнение, что через 10–15 лет офлайн-шопинг и вовсе станет пережитком прошлого. 

В преддверии Нового года билайн проанализировал и то, как жители будут покупать подарки к приближающемуся празднику. Так, 44% респондентов ответили, что намерены купить подарки родным и близким в обычных магазинах, а 56% опрошенных выбрали онлайн-шопинг.

билайн поможет порадовать близких не одним, а сразу несколькими подарками. До конца декабря при покупке смартфона Samsung или Xiaomi в офисах продаж или в интернет-магазине, билайн дарит аксессуары и бонусные рубли на счёт!

В исследовании с помощью сервиса «Мобильные опросы» приняли участие жители из 20 городов России – мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 лет до 65 лет. 

* Акция проводится с 3.12.2021 г. по 31.12.2021 г. на территории России, кроме Республики Крым и г. Севастополя, в офисах продаж и обслуживания и в интернет-магазине билайн. На смартфоны, участвующие в акции, действует скидка при приобретении в комплекте с аксессуарами и опцией «Рубли на связь по акции» на 6, 12 или 18 месяцев для ряда тарифов билайна. Итоговая стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции. Акция несовместима с другими акциями и акционными предложениями. Количество товаров ограничено. Цены указаны с учётом НДС. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru.

 

Фото:   билайн

 

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