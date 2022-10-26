Очередной «Союз-2» стартовал с Байконура

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26 октября 2022 года в 03 часа 20 минут по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-21».

Запуск ракеты-носителя прошел в штатном режиме. Ракета-носитель «Союз-2.1а» разработана и изготовлена в АО «РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Это четвертый успешный пуск ракеты-носителя типа «Союз-2» за месяц: 10 октября с космодрома Плесецк была запущена РН «Союз-2.1б», 21 октября с космодрома Плесецк была запущена РН «Союз-2.1в», а 22 октября с космодрома Восточный стартовал «Союз-2.1б».

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21» доставит на Международную космическую станцию топливо, запасы воды и газов, различное оборудование.