Новый Макдоналдс: по плану все точки должны снова открыться в ближайшие два месяца

157

Новый владелец «Макдоналдса», крупный российский промышленник и бывший франчайзи ресторанов сети в Сибири Александр Говор рассказал о будущем бизнеса в России в интервью Forbes. Бизнесмен заявил, что по плану все точки должны снова открыться в ближайшие два месяца.

Говор добавил, что новый бренд для бывших ресторанов «Макдоналдса» будет выбран и объявлен до середины июня. «Фактически сейчас 840 ресторанов готовы к перезапуску. Еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько — подальше, в Центральной России. Еще порядка 20 ресторанов можно вводить до конца 2022 года», — рассказал предприниматель.

Кроме того, в ближайшие годы Говор намерен увеличить сеть до тысячи ресторанов по всей стране. По его словам, воплотить этот план поможет команда под руководством бывшего гендиректора «Макдоналдса» в России Олега Пароева.

Бизнесмен также раскрыл некоторые подробности заключения сделки. По его словам, на встрече с российскими франчайзи, посвященной уходу корпорации из России, представители «Макдоналдса» настаивали на полной остановке бизнеса. Тогда Говор отказался закрыть свои рестораны в Сибири. Когда в апреле стало известно о намерении корпорации продать бизнес в стране, Говор встретился с руководством компании в Дубае для обсуждения покупки всей российской сети. Предприниматель добавил, что кроме него в Дубае собеседовали и других кандидатов — известных рестораторов и бизнесменов, сообщает Лента.