Новый LADA Largus: старт производства

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4 февраля на АВТОВАЗе стартовало серийное производство обновлённого семейства LADA Largus. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал LADA Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы».

Новый LADA Largus преобразился внешне, получив дизайн экстерьера и интерьера в современном стиле LADA. У автомобиля оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала – все это формирует солидный, более современный и выразительный облик автомобиля для работы и путешествий.

Значительная доля изменений направлена на повышение комфорта и функциональности автомобиля. LADA Largus получил новую панель приборов и руль, мультимедийную систему, передние сиденья с развитой боковой поддержкой и ряд других опций, актуальных как в дальних, так и в повседневных поездках.

О старте приема предзаказов на обновленный LADA Largus будет объявлено дополнительно.

Напомним, что LADA Largus стал первым совместным проектом АВТОВАЗа и Renault. Автомобиль был специально разработан для Восточной Европы, но для России он дополнительно получил усиленное шасси и улучшенную антикоррозийную защиту. Сегодня LADA Largus входит в ТОП-10 автомобилей на российском рынке; это единственный в своем классе семиместный автомобиль. Модели семейства LADA Largus 7 раз получали премию «Автомобиль года в России».

К настоящему моменту изготовлено более 450 тысяч LADA Largus. Автомобиль с течением времени модернизировался, в частности, получив гамму российских силовых агрегатов, пополнялся специальными версиями (двухтопливные универсалы и фургоны, Cross, автомобили для «Скорой помощи», социального такси и специальных служб).